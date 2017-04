EXCLU – Élodie Ortisset, ses adieux à la télé-réalité : Sa reconversion !

Révélée dans Secret Story 8 (TF1) en 2014, Élodie Ortisset avait fait son retour à la télévision l'année suivante dans La Villa des coeurs brisés (NT1) afin de trouver l'amour. Mais depuis, la jeune femme s'est fait rare. Il faut dire qu'elle était occupée à monter de gros projets bien loin de ce milieu.

"Suite à La Villa des coeurs brisés, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans le monde de l'associatif avec Bienvenue chez vous", nous a-t-elle confié en exclusivité. Il s'agissait d'une association socio-culturelle, sportive et familiale. Elle était composée d'un pôle social (comportant de vrais conseillers, des juristes et une assistante social qui reçoit les gens pour les aiguiller). Le but ? Venir en aide aux personnes en recherche d'emploi, de création de projet, de formation, d'insertion ou en simple recherche d'aide. Il y avait également un pôle d'activités composé d'une équipe d'animation. Malheureusement, elle a dû se résoudre à mettre ce projet de côté, faute de subventions.

Son autre projet semble heureusement beaucoup mieux se porter. "Je me suis concentrée sur ma société de communication et de production. Je ne suis absolument pas dans le secteur du digital, mais très rapidement est née une innovation numérique qui s'appelle Le Ticket. Il s'agit d'une solution de paiement sans contact avec plein d'usages qui correspondent totalement aux attentes des PME-PMI et des utilisateurs", a-t-elle expliqué à Purepeople. Et de préciser qu'elle a obtenu le label French Tech, "un gage de qualité pour les entrepreneurs innovants qui est décerné par le ministère de l'économie et du numérique".

Rapidement, Élodie a donc été approchée par de grands groupes tels qu'Orange, Endemol et TF1. Des négociations ont également été engagées avec des banques, qui souhaitent se positionner en investisseurs. Et cette semaine, la jeune femme signera un contrat avec la SNCF. "Je suis en discussion avec Tisséo, le réseau de transports toulousain, et soutenue par ma ville et ma région. Finalement, la télé-réalité a été un tremplin puisque ça m'a permis d'entrer en contact avec le pôle digital de TF1. Le fait que je sois une ancienne candidate qui a relativement bien travaillé son image m'a permis de gagner en crédibilité", s'est-elle réjouie. La jolie brune n'a néanmoins pas caché avoir été confrontée à des difficultés en début de parcours. Certaines personnes ne l'ont en effet pas prise au sérieux, au point de ne pas consulter son dossier ou de s'arrêter sur ses expériences télévisées.

Être une femme dans ce milieu n'est pas non plus chose aisée selon Élodie : "Entreprendre, c'est compliqué, mais être une femme qui entreprend l'est encore plus. Surtout quand ce sont dans des domaines masculins."

La télé-réalité, c'est fini

Désireuse de partager son expérience, l'ex-rivale de Martika a souhaité lancer un site pour donner des conseils sur l'entrepreneuriat. "Je vais expliquer comment se préparer pour un premier rendez-vous ou encore l'état d'esprit à avoir. Il y aura aussi une partie blog pour parler des habits et produits que j'aime ! Parce que je collabore avec Kos Paris, Jennyfer France et Miss Europe. On a décidé de travailler ensemble car on souhaite véhiculer une image jeune et fraîche de l'entrepreneur. Et ce que j'aime chez ces marques, c'est qu'il y a de la qualité et, ce à un bas prix... Parfait pour les abonnées", a-t-elle confié. Après quoi, elle nous a annoncé sortir en septembre prochain une collection capsule avec la marque de cosmétique Miss Europe, en collaboration avec sa propre maquilleuse, Laeticia.

Des projets bien loin de la télé-réalité, un milieu auquel elle ne se sent plus du tout connectée : "La télé-réalité type Les Anges ou La Villa, c'est fini. J'ai notamment refusé d'intervenir dans Secret Story 10. Je pense que ça ne me correspond plus. Je prends même de moins en moins de plaisir à regarder et je trouve que l'image que véhiculent certains candidats est dommage. On peut être une grande gueule sans frapper quelqu'un sur un tournage ou s'exprimer correctement. En revanche, j'ai d'autres surprises, je vous en parlerai dès lors que les contrats seront signés !"

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.