EXCLU – Émilie Nef Naf, avant sa perte de poids : "Je ne me reconnais pas"

Événement ce jeudi 24 mai 2018, dans Les Anges 10 (NRJ12). Émilie Nef Naf fera son grand retour à la télévision en tant que candidate. Sa dernière participation remonte à 2001, dans la saison 3 de l'émission de télé-réalité, sa venue devrait donc enchanter les téléspectateurs.

Son but en s'envolant à Los Angeles ? "Mon rôle était d'aider Sarah Fraisou à perdre du poids. Sauf qu'elle avait déjà vu quelqu'un pour lui donner des conseils, donc c'était assez compliqué car elle était butée. (...) Du coup, je ne me sentais pas trop à ma place. Finalement, on a réussi à trouver un équilibre", a-t-elle confié à Purepeople.

La maman de Menzo (3 ans) et Maëlla (5 ans) devait être de bons conseils puisque depuis la fin de sa dernière grossesse, elle s'est délestée de pas moins de 26-27 kilos. "J'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation. (...) Je fais aussi un peu de sport quand il le faut. Une fois qu'on se lance et qu'on voit qu'il y a du résultat, on a envie de continuer", a-t-elle précisé.

Cette nouvelle silhouette, elle en est tellement fière qu'elle n'hésite pas à la dévoiler sur les réseaux sociaux. En revanche, elle a plus de mal à regarder les photos sur lesquelles elle avait ses kilos en plus : "Quand je regarde mes anciennes photos, je ne me reconnais pas. Je me dis que je n'étais pas si heureuse que ça et que j'ai bien fait de me prendre en main parce que ce n'était pas la personne que j'avais envie d'être."

