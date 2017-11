EXCLU – Fabian (Koh-Lanta Fidji) : La vérité sur ses tatouages

Lors de l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 3 novembre, c'est Fabian qui a été éliminé. L'aventurier suisse avait d'emblée fait le buzz sur la Toile de par ses divers tatouages. Lors d'un entretien exclusif, il accepte d'en dire plus à ce sujet.

Ainsi, Fabian révèle qu'il porte sur ses bras les prénoms de ses enfants. "Mon plus petit s'appelle Elvis. Son nom est sur mon bras droit, sur une portée musicale. Et, sur l'autre bras, c'est le prénom de l'aîné, Kyo", explique l'ex-Rouge. Mais ces tatouages sont "discrets". "On ne les voit que si on s'y attarde", poursuit-il.

Quant au dessin sur son visage, Fabian précisé qu'il représente son "passage de l'adolescence à la vie adulte", une transition "importante" pour lui. Toutefois, ce tatouage n'a "aucune signification privée". "Ça fait partie de moi maintenant, et je me rends compte que c'est une identité propre, lance-t-il. Les gens peuvent m'identifier."

Pour rappel, celui qui racontait son enfance difficile a été éliminé de Koh-Lanta Fidji après un véritable coup de poker de la part d'André, Magalie et Tiffany. Un départ qui redistribue les cartes du jeu...

