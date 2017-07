EXCLU – Fiona Gélin, ex-alcoolique : Les rôles fameux qu'elle a loupés...

Jeudi 13 juillet, Fiona Gélin (55 ans), fille de l'acteur Daniel Gélin et du mannequin Sylvie Hirsch, sera dans un nouveau numéro de Confessions intimes sur NT1. Alcool, héroïne, RSA... L'actrice a accepté d'évoquer des moments difficiles de sa vie avec nous. Elle nous a aussi expliqué être passée à côté de jolis rôles à cause de ses addictions.

Dans les années 1980, Fiona Gélin a connu des heures sombres qui ont eu des conséquences néfastes sur sa carrière. Si elle précise qu'elle n'arrivait jamais en retard sur un tournage, "les metteurs en scène voyaient [qu'elle] était défaite".

La comédienne assume et dévoile même quels rôles elle aurait pu décrocher : "J'avais été branchée sur Adieu Blaireau et c'est Juliette Binoche qui a eu le rôle. On avait aussi pensé à moi pour L'été meurtrier [de Jean Becker avec Isabelle Adjani, en 1983, ndlr]. Il y a eu Rendez-vous d'André Téchiné [Juliette Binoche a eu le rôle principal, ndlr]", révèle-t-elle.

Et ce n'est pas tout. Fiona Gélin aurait aussi pu avoir la place d'une autre grande comédienne au théâtre dans la pièce La Double Inconstance de Marivaux, mise en scène par son parrain Bernard Murat. Mais elle était "déchirée et c'est Emmanuelle Béart qui a joué dedans".

Avec le recul, l'ex-compagne de Daniel Hechter n'exprime pas de regrets : "C'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut jamais avoir de regrets, on avance." Et justement, Fiona Gélin avance. Elle qui a sorti en 2016 son autobiographie, intitulée Si fragile, a un seule-en-scène qui va être tiré de son livre et un projet au théâtre avec la pièce Les Frangines. Elle est également en train d'écrire un nouvel ouvrage, Chroniques des gens humbles.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.