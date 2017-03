EXCLU - Haneia (Les Anges 9) déçue par Nesma : "Elle jouait un jeu"

Haneia rêvait de devenir actrice. Quand La Grosse Equipe l'a approchée pour participer aux Anges 9 (NRJ12) pour concrétiser ce projet professionnel, elle a donc mûrement réfléchi afin de prendre la bonne décision. "J'hésitais vraiment à partir parce qu'on m'a dit que ça allait me desservir. Finalement, je me suis dit que je n'avais rien à perdre et je suis ravie parce que j'ai eu de bons projets professionnels. Et après le tournage, j'ai rencontré des réalisateurs", nous a-t-elle confié en exclusivité.

En revanche, la belle brune regrette que certains candidats l'aient un peu mise de côté durant l'aventure. Nesma a en plus raconté à tout le monde qu'elle avait critiqué Milla Jasmine ou encore Sarah Lopez dans leur dos, une situation qui l'a également beaucoup desservie : "J'ai été un peu déçue du comportement de Nesma envers moi. On était très proches au départ, mais je pense qu'elle jouait un jeu. Quand je suis arrivée à la villa, elle voyait que je n'arrivais pas trop à m'intégrer et elle n'a rien fait pour changer la situation. Une véritable amie l'aurait fait. Ce qu'elle a dit et fait m'a blessée. Et quand j'ai vu qu'en plus elle mentait, c'était trop."

Heureusement, elle a pu compter sur Milla et Luna pour la soutenir. Giuseppe, avec qui elle s'est mise en couple lors du tournage, était aussi à ses côtés avant qu'il ne soit contraint de quitter la villa. En revanche, le beau brun l'a bien vite oubliée une fois de retour en Belgique. Il n'a en effet eu de cesse de raconter qu'il se considérait comme célibataire. Haneia compte donc bien tirer cette affaire au clair rapidement : "Quand il est parti, on était ensemble pour moi. On s'est retrouvés lors du tournage du Mad Mag aujourd'hui. Il se considère célibataire, donc il faut qu'on s'explique pour décider de ce qu'il va se passer. Il faut juste qu'il arrête ses bêtises. Mais c'est un garçon que j'apprécie énormément."

Affaire à suivre donc !

