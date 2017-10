EXCLU – Hapsatou Sy : Complexes, kilos de grossesse... Elle se livre !

Le 14 octobre prochain, Hapsatou Sy fera ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars pour le lancement de la 8e édition, sur TF1. À l'instar des autres candidates, la compagne de Vincent Cerutti devrait porter des tenues sexy et glamour. Mieux vaut assumer son corps à 100%, donc, et fort heureusement, c'est son cas.

Si la maman d'Abbie (1 an) admet avoir des complexes à la suite de sa première grossesse, elle assure qu'elle vit parfaitement avec : "Évidemment que j'ai des complexes. Je sors d'une grossesse, donc mes fesses ne sont plus les mêmes. Le ventre est bien là (...). Mais je m'en fiche en fait d'avoir du ventre ou des fesses. En plus, je ne me prive pas. J'ai des complexes mais ils sont là et je fais avec."

Hapsatou Sy a tout de même certaines techniques pour dissimuler ses complexes et relativise en se disant qu'elle perdra quelques kilos grâce aux répétitions de Danse avec les stars.

Propos exclusifs ne pouvant être repris dans la mention Purepeople.com.