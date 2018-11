Exclu – Ingrid Chauvin et ses contes : "Tom a été à la base de leur réalisation"

Profitant d'une pause dans les tournages de sa série à succès Demain nous appartient, Ingrid Chauvin a quitté Sète pour rejoindre Paris afin d'entamer la promotion du conte Le Vilain Petit Canard (Éditions Gründ). C'est le troisième conte que la sympathique comédienne publie et elle se livre sur les coulisses de cette réalisation.

Les ouvrages sur lesquels a travaillé Ingrid Chauvin – il y a déjà eu La Belle au bois dormant et Tom Pouce – sont à destination des enfants à partir de 3 ans mais la fière maman de Tom (2 ans) n'a pas résisté à l'envie de les lui faire entendre. "Je lui ai déjà fait écouter les trois contes et puis c'est surtout qu'il a été à la base à chaque fois de leur réalisation dans le sens où je m'entraîne à changer la voix quand j'interprète un petit personnage différent. Et, quand il se marrait quand j'avais certaines intonations, je me disais : 'Ah tiens celle-ci lui plaît, je vais pouvoir l'intégrer dans le conte.'", nous-a-t-elle confié.

Dans Le Vilain Petit Canard, il est notamment question de différence et de tolérance. Des valeurs importantes pour Ingrid Chauvin. "C'est des valeurs que je garde évidemment dans un coin de ma tête. Et je pense que, dès tout petit, il faut savoir inculquer de vraies bonnes valeurs aux enfants et ça commence dès le plus jeune âge", a-t-elle affirmé. Dans cet ouvrage, la star fait aussi appel à une vocabulaire un peu soutenu pour des tous petits et elle en explique la raison. "J'ai voulu mettre des mots beaucoup plus simples mais on m'a conseillé en me disant que lorsque l'enfant entend des mots assez compliqués, cela permettait de développer leur imaginaire. (...) Parfois, mon fils me regarde un peu comme ça, je le vois partir à droite à gauche et je pense qu'il se construit lui-même sa propre histoire", a-t-elle déclaré.

Ingrid Chauvin a aussi évoqué son envie de se lancer un jour avec un conte inédit de son propre imaginaire. "J'avoue que j'y ai pensé. Je pourrais écrire les histoires de Tom, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter ! J'ai pensé à un moment donné à écrire des contes avec un petit personnage à son effigie", nous-a-t-elle révélé. La comédienne a toutefois reconnu que c'était un travail difficile, long et qu'elle manquait de temps...

Thomas Montet

