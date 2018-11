Exclu - Ingrid Chauvin : Son message pour Clément Rémiens dans DALS 9

Ce samedi 24 novembre 2018, le jeune comédien Clément Rémiens va tenter de décrocher sa place pour la finale de la 9e saison de Danse avec les stars, l'émission phare de TF1. Alors qu'il fait figure de favori depuis le début de la compétition, l'acteur de 21 ans sait qu'il doit gommer son principal "défaut" selon les juges : son manque de maturité. Sa collègue Ingrid Chauvin donne son avis et l'encourage.

"Je trouve qu'il a beaucoup de points forts. Déjà je pense qu'il a énormément de talent et tout le monde s'en est rendu compte. C'est un très très gros bosseur. Il est très ambitieux mais dans le bon sens du terme. Il a une soif d'apprendre qui est phénoménale. Il est tout jeune, il prend un tel plaisir, ce qui est extraordinaire pour lui c'est que c'est 100% plaisir. En plus il est excellent, il est bon, c'est quelqu'un qui est bienveillant, généreux, sans aucun ego, avec beaucoup de savoir-vivre. Il est extra ce gosse moi je l'adore !", a-t-elle confié en exclusivité à Purepeople.com.

Et Ingrid Chauvin, qui publie un nouveau conte audio issu de sa collection, d'ajouter concernant les défauts de Clément Rémiens : "On dit souvent qu'il manque un peu de maturité mais faut pas oublier qu'il a 21 ans... C'est un petit chouchou. Donc bon voilà il a pas l'expérience de la vie que pourraient avoir les autres concurrents. Mais on ne peut pas inventer quelque chose qu'on n'a pas vécu."

La star a ensuite adressé un message personnel au jeune homme. "Clément, c'est maman de fiction mon fiston. Tu sais très bien que je te trouve génial et je suis sûre que tu vas aller en finale. Gros bisous !", a-t-elle déclaré.

Thomas Montet