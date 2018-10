EXCLU – Iris Mittenaere "incroyable" dans DALS 9 : Camille Cerf impressionnée

Depuis le 29 septembre 2018, TF1 diffuse la saison 9 de Danse avec les stars. Une édition à laquelle Iris Mittenaere participe. Et, parmi ses nombreux soutiens, Miss France et Miss Univers 2016 peut compter sur celui de sa grande amie Camille Cerf.

"Je pense qu'elle est vraiment extraordinaire et que si elle ne gagne pas cette saison de Danse avec les stars, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. J'ai envie de lui dire que je suis super fière d'elle. (...) Je savais qu'elle se débrouillerait bien, mais je ne pensais pas qu'elle ferait aussi bien. Je la trouve incroyable. Qu'elle continue comme ça !", a confié à Purepeople la miss France 2015. Elle a ajouté que, selon elle, le public allait découvrir "une nouvelle facette" de la belle brune de 25 ans.

Cette grande aventure, Camille Cerf aurait pu y participer. La jeune femme de 23 ans avait en effet passé le casting pour la saison 8 mais n'avait pas été retenue. Un mal pour un bien : "Je pense que je n'aurais pas fait mieux qu'Iris. C'est pour ça que je n'ai pas été prise d'ailleurs. Je ne suis pas une showgirl, contrairement à elle. Je suis plus tranquille. J'adore faire des blagues, m'amuser et tout. Mais me mettre en scène, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi."

