EXCLU – Javier (Koh-Lanta) : "Tout n'est pas montré, on le sait mais..."

Si Clémence est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), Javier n'a pas démérité. En effet, l'aventurier a participé à la course d'orientation avant d'être éliminé. Contacté par Purepeople.com, l'acolyte de Pascal dresse le bilan de cette deuxième aventure.

Vous ne vous qualifiez pas après l'orientation... la faute à Pascal ?

Non, c'est avant tout de ma faute. Il ne faut pas oublier que j'ai tourné 1h30 autour de ce caillou sans même le trouver. Après, il y a eu ce clash avec Pascal mais il le méritait plus que moi car en huit minutes, il a trouvé la balise et la pierre.

Quand il arrive près de vous, comment le prenez-vous ?

Je le prends mal parce que je l'aime bien, je l'apprécie énormément. Je ne peux pas admettre qu'il me parle de la sorte parce que moi je ne me serais pas permis. Après je connais le personnage, il peut s'emporter très vite. Je ne veux pas remettre en cause une amitié comme celle-là parce qu'il a fait une connerie. On en fait tous. Ça ne valait pas la peine de perdre une amitié pour ça...

Une amitié de 31 jours comme vous le dites dans l'épisode...

Lors de ce Koh-Lanta, c'était la quatrième fois que je le voyais. La première, c'était en Belgique lorsqu'il est venu faire un petit bonjour à Gabriel. Puis je l'ai revu lors de sa finale et lors d'un week-end des Kohpains. Par contre, on avait beaucoup échangé sur Facebook lors de sa première aventure parce que j'avais bien aimé le personnage, qui pour moi est nécessaire dans cette aventure.

J'ai perdu 12 ou 13 kilos et je n'ai pas tout repris

Que ressentez-vous lorsque vous réalisez que c'est terminé pour vous ?

Il y a de la déception car je suis aux portes des poteaux et je ne connaîtrai jamais cette épreuve mythique. Donc oui je suis déçu mais si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je ne suis pas frustré de ce qui m'est arrivé. Je trouve que la quatrième place, c'est déjà super dans un All Stars où il y avait du niveau au casting, aussi bien côté hommes que femmes. La place que j'ai là est magnifique, je ne peux pas partir frustré, ce n'est pas permis.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp cette année : la faim, le manque des proches ou le manque d'hygiène ?

Aucun des trois, le plus dur, ce sont les nuits. Une nuit sur place, c'est l'équivalent de trois nuits ici. Elles sont longues, on passe par le froid, les moustiques, la pluie, le vent... C'est très compliqué. On est souvent dérangé et donc on ne dort pas bien.

Avez-vous perdu du poids ?

Je ne sais pas exactement car je me suis pesé deux jours après la fin, j'avais déjà eu l'occasion de remanger. Mais je pense que j'ai dû perdre 12 ou 13 kilos. Mais à l'heure actuelle, la balance affiche 4 kilos de moins qu'au départ !

Vous êtes considéré comme l'un des plus stratèges de l'édition... Comment le vivez-vous ?

C'est pour ça que je suis venu, moi ! Ça me plaît, la stratégie. À partir du moment où je sauve ma peau, ça me va. Mais c'est vrai que c'était compliqué par moments car c'était un casse-tête de savoir quelle était la bonne solution. Avec Pascal, on cherchait sans cesse la bonne solution et ce qui serait le plus bénéfique pour nous, qu'on puisse aller le plus loin possible.

Ceux qui ont craché leur venin ont blessé du monde

Depuis la fin du jeu, certains semblent se faire la guerre via réseaux sociaux interposés. Qu'en pensez-vous ?

Je trouve que c'est dommage d'aller dans des émissions poubelles pour dire tout et n'importe quoi. D'un côté, je suis content car j'ai découvert que beaucoup de conneries sont dites dans ces émissions-là. Qu'est-ce qu'ils sont loin de la vérité... Ça m'a ouvert les yeux ! Après, moi, je m'entends bien avec presque tout le monde. Mais forcément ceux qui ont craché leur venin ont blessé du monde, je ne trouve pas ça bien. Je suis aussi gêné que des candidats parlent mal d'autres candidats sur les réseaux sociaux. Souvent, tout n'est pas montré... Ils le savent et ça me blesse qu'ils crachent en connaissance de cause.

D'ailleurs, vous avez été pris pour cible sur ces mêmes réseaux sociaux, vous l'avez mal vécu...

Ça va mieux, la vague d'imbéciles est passée. Mais je ne cache pas que ça fait mal. Je pensais être armé pour échapper à cette douleur. Mais je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. J'ai alors décidé de quitter les réseaux sociaux surtout pour éviter que mes filles découvrent ce qui se disait sur moi. Quand vous voyez qu'après l'élimination de Yassin et Alban je me prends plus de 800 insultes... Je ne veux pas qu'elles lisent ça. Elles ont été deux, trois fois en pleurs et ce n'est pas possible pour moi.

D'après une rumeur, vous auriez scellé un pacte financier avec Jérémy, Clémence et Pascal. Vrai ou faux ?

Des polémiques il y a trop, on parle plus de ça que du jeu en lui-même. J'ai regardé TPMP tous les soirs pour voir ce qu'ils allaient nous sortir. Et à ce genre de question, je ne réponds même plus. Je préfère qu'on parle du jeu et de la belle gagnante qu'est Clémence.

Quels sont vos projets ?

Je suis super heureux de faire le rallye des Gazelles and men au Maroc, en novembre avec Jérémy. On forme une super équipe parce qu'il y a le gagnant de l'orientation et le perdant ! C'est un sacré défi ! Et puis ça va être magnifique de se retrouver au milieu du désert. J'ai hâte d'y être. Surtout que Jérémy est l'une de mes plus belles rencontres. Et sinon, je travaille sur un nouveau livre, je ne sais pas quand il sortira. Je ne veux pas surfer sur la vague. Je vais mettre du temps à le faire. Mais ce que je veux, c'est que ça reflète ce qui s'est passé, raconter ce que vous n'avez pas vu ni entendu. Et également évoquer les complications qu'un retour peut engendrer.

