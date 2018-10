EXCLU – Jean-Pascal Lacoste à la télé avec ses enfants : "Ça ne me gêne pas"

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à de nombreux nostalgiques de la Star Academy. Jean-Pascal Lacoste fait son grand retour à la télévision ce vendredi 12 octobre 2018 sur 6ter. À 40 ans, l'interprète de L'Agitateur est à l'affiche de Vous avez un colis, une nouvelle émission adaptée du format anglais Big Box, Little Box dans laquelle il est accompagné de ses deux enfants et de sa compagne Delphine Tellier.

Dans ce programme, la joyeuse famille reçoit une livraison spéciale contenant des objets atypiques et innovants. À la fin de l'émission, après les avoir testés, ils doivent faire savoir s'ils souhaitent ou non les acheter. Un rendez-vous familial qui aura lieu chaque semaine en prime time et qui promet déjà de bonnes parties de rigolades.

Pour l'occasion, Purepeople.com a contacté Jean-Pascal. Le grand brun s'est confié sur ses motivations à rejoindre le projet, une décision mûrement réfléchie avec sa chérie : "Quand on en a discuté avec Delphine et les enfants, les petits étaient partant tout de suite et nous on s'est demandé si ça nous correspondait, parce qu'on ne veut pas faire des choses qui ne nous ressemblent pas." Finalement, le couple s'est lancé dans l'aventure avec l'envie de partager avec les téléspectateurs des moments agréables.

Si l'ex de Jenifer a l'habitude d'être sous les yeux du grand public (il est apparu dans Section de recherches, Splash ou encore Camping Paradis), pour ses deux enfants, Kylie (10 ans) et Maverick (6 ans), c'est une grande première. Toutefois, Jean-Pascal n'appréhende pas cette nouvelle exposition médiatique : "Sur mon compte Instagram, je suis très fier de montrer mes enfants. Alors si aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent être à la télé. Ça ne me gêne pas."

Pour rappel, Jean-Pascal est à la tête d'une famille recomposée. En effet, Kylie et Maverick sont le fruit de ses amours avec Jennifer, une américaine avec qui il était marié de 2004 à 2016. Une situation qui ne fait que conforter son idée de la famille : "Les enfants ont leur mère, moi je suis leur père, Delphine est un peu leur maman d'adoption et ça se passe très bien. Les enfants sont heureux et c'est notre priorité. La définition d'une famille, elle est exactement comme on l'a."

Retrouvez Vous avez un colis chaque vendredi sur 6ter dès 21h.

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com