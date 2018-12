EXCLU – Jeff Panacloc fan de Johnny : Après sa mort, il a changé son spectacle

C'est déjà Noël sur TF1, ce samedi 8 décembre 2018. Le temps d'une soirée, la chaîne a confié son prime à l'humoriste et ventriloque Jeff Panacloc pour une nouvelle émission baptisée L'Étrange Noël de Jeff Panacloc. Entouré de nombreuses personnalités telles que Jean-Pierre Foucault, Isabelle Nanty, Soprano, Patrick Bruel ou encore Didier Bourdon, le jeune comédien s'est pleinement investi dans ce projet inédit qu'il a entièrement pensé, du décor aux sketchs, en passant par la musique.

À l'occasion de la diffusion de cette nouvelle émission, nous sommes allés à la rencontre de l'humoriste et de Jean-Marc. L'occasion pour Jeff Panacloc d'évoquer le premier Noël de sa petite Rose, mais également sa tournée prévue jusqu'au printemps prochain. Un spectacle dans lequel il évoque un artiste dont il était particulièrement fan, Johnny Hallyday.

"Ça a été très difficile sur scène parce que j'ai un sketch avec Jacky depuis longtemps, et quand Johnny nous a quittés, je me suis dis 'Qu'est-ce-que je vais faire ? Qu'est-ce-que je vais dire ? Est-ce que je garde le sketch ou est-ce que je l'enlève ?', nous a-t-il confié lors de notre entretien. Et j'ai décidé de le garder et je pense que c'est mon hommage à moi. (...) On ne se moque pas du tout, je me moque plus de Jacky que de Johnny dans ce sketch."