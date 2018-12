EXCLU - Jeff Panacloc : Les mains dans les couches, les Enfoirés... Il se lâche

À l'occasion de la diffusion de cette nouvelle émission, Purepeople est allé à la rencontre de l'humoriste et son acolyte, Jean-Marc. En plus de nous parler du premier Noël de sa petite Rose (9 mois), mais également de sa tournée et son clin d'oeil à Johnny Hallyday, Jeff Panacloc s'est volontiers prêté à notre interview Vener : Miss France, les couches, les Enfoirés ou encore les selfies, le duo de choc a répondu à notre questionnaire avec humour.

Retrouvez Jeff Panacloc dans L'Étrange Noël de Jeff Panaloc sur TF1, le samedi 8 décembre 2018 à 21h. Et en tournée dans toute la France jusqu'au printemps 2019.