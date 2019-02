EXCLU – Jessica Thivenin séparée de Thibault ? Sa mise au point

Ce lundi 18 février 2019, W9 donne le coup d'envoi des Marseillais Asian Tour. Une nouvelle édition à laquelle participe Jessica Thivenin. Pour ce nouveau tournage, la belle blonde de 29 ans a dû quitter son fiancé Thibault Kuro pour quelques semaines. Un moment difficile comme elle l'a confié à Purepeople dans le cadre de la conférence de presse de la télé-réalité, organisée le 13 février dernier, au cinéma Gaumont Champs-Élysées.

"C'est toujours très très dur. Ce n'est pas évident, quand je pars avec mes deux valises et que je ferme la porte, je me dis que je laisse mon chéri pour quelques semaines. Et je n'ai pas vraiment de contact parce qu'il y a le décalage horaire", a-t-elle expliqué. Jessica n'a jamais songé à arrêter la télé-réalité pour autant : "Ce n'est pas évident de se séparer, mais il sait ce que je fais. On est content de se séparer pour mieux se retrouver. Il ne m'interdit rien et moi non plus. Du coup, on fait comme bon nous semble. Si j'ai envie de rentrer, je rentre et s'il veut me rejoindre il me rejoint."

Pour finir, Jessica est revenue sur les rumeurs de séparation qui ont envahi la Toile récemment. Sur Snapchat, elle avait expliqué que Thibault et elle ont décidé de s'accorder un peu de temps loin de l'autre pour mieux se retrouver. Et, contrairement à ce que certains ont pu penser, il n'y a pas d'eau dans le gaz entre eux.

"Tout va très bien contrairement à ce qu'on peut lire tous les deux jours. Sur snap, j'ai dit : 'On va se séparer un peu, ça va nous faire du bien.' Le fait d'être toujours 24h/24h ensemble, la personne t'insupporte. Dans tous les couples, c'est comme ça, mais on s'aime toujours autant", a expliqué la candidate de télé-réalité qui sortira prochainement son livre autobiographique Tout pour moi.

