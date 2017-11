EXCLU - Jordan (Secret Story 11) viré par son patron ? "Je l'ai mal pris"

En acceptant d'intégrer la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1), Jordan s'est mis à dos son patron. Ce chauffeur de bus et de tram chez Transvilles, réseau de transport en commun du Valenciennois, a en effet quitté l'entreprise sans prévenir. Son patron avait alors confié avoir découvert son employé à l'antenne alors qu'il devait se présenter au travail. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, le Ch'ti, éliminé du jeu d'enfermement, livre sa version.

"Dans la vie, j'ai beaucoup d'ambition. J'aime changer de boulot souvent. Là, je n'étais plus vraiment épanoui, confie alors l'ancien bûcheron. Et je me suis dit qu'un jour ou l'autre je partirai de là, autant prendre le risque." Jordan a alors demandé un congé sans solde. Le hic ? "Monsieur a refusé."

C'était un p*tain de patron

De là, tout a basculé. "Je l'ai mal pris, explique le candidat de télé-réalité. Il m'a dit de passer la semaine suivante pour signer mes papiers de démission." Et d'ajouter amusé : "Je n'ai pas eu le temps..." Plus sérieusement, Jordan indique qu'il se rendra chez Transvilles "présenter [ses] excuses auprès du patron", qu'il apprécie. "C'est une personne entière, qui a une grosse carrière. C'était un p*tain de patron, j'avais du respect pour lui", conclut-il.

Pour rappel, dans les colonnes de La Voix du Nord, l'entreprise indiquait "ne plus avoir de nouvelles" de son employé. De son côté, Bachir Guefif, délégué du personnel de Transvilles, prenait la défense de Jordan : "Il a été honnête. Il a présenté son projet, il aurait pu être écouté. On a énormément de gens qui veulent prendre des congés sabbatiques pour faire une formation ou pour se mettre à leur compte, mais on leur refuse", lançait-il.

