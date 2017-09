EXCLU - Julie (Secret Story 11) : Benoît et Charlène ? "Je ne suis pas fan"

Julie a été éliminée de Secret Story 11 (NT1) jeudi 21 septembre 2017. L'occasion pour Purepeople d'aller à la rencontre de l'ancienne habitante de la Maison des Secrets. Après nous avoir fait des confidences sur sa relation avec Charles ou encore ses complexes, la belle brune de 20 ans a réagi à des photos mettant en scène ses ex-colocataires.

Si elle était heureuse de découvrir que Kamila et Noré étaient en couple et a confié qu'ils étaient mignons ensemble, Julie avait plus de réserves concernant le couple Charlène/Benoît : "Pas fan. Ce sont des gens très bien mais je n'ai pas d'atomes crochus avec eux."

Elle n'a eu que de gentils mots en revanche pour Makao en découvrant la photo où il est auprès du président de la République Emmanuel Macron et pour Tanya après avoir vu une photo d'elle lorsqu'elle était plus jeune.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.