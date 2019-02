EXCLU – Julien Bert en couple avec Agathe et jaloux : Leur petit arrangement

Le 21 janvier 2019, Julien Bert a officialisé sa relation avec Agathe Teyssier Napoletano, un mannequin professionnel de 20 ans. S'il a depuis préféré rester discret, il a toutefois accepté d'en dire un peu plus à Purepeople.

"On s'était croisé une ou deux fois. Après, on s'était un peu reparlé sur les réseaux sociaux. Mais on n'arrivait pas à se voir, parce qu'elle bougeait énormément à l'étranger comme elle fait du mannequinat. Moi, je suis souvent en booking le week-end ou en tournage. Du coup, ça a mis du temps", nous a confié le jeune homme de 28 ans. Mais ils ont finalement réussi à organiser une soirée au restaurant avec chacun un ami. "Depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché", a déclaré Julien Bert.

En tant que mannequin, Agathe est amenée à se déplacer régulièrement à l'étranger. Une situation qui ne dérange pas le moins du monde le candidat des Marseillais Asian Tour : "C'est bien parce que ça fait des petites coupures, on n'est pas toujours l'un sur l'autre. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite dans d'autres relations. Pour le moment, je ne suis pas encore parti en tournage. Je pense qu'elle me manquera énormément. On verra sur place, si elle me manque trop, pour une fois, je ne finirai peut-être pas le tournage.

Le bémol ? Agathe poste parfois des photos qu'il juge sexy. La belle blonde et Julien ont donc trouvé un petit arrangement : "Je suis quelqu'un de très jaloux et possessif donc c'est très difficile. Maintenant, on a trouvé un petit terrain d'entente. Elle m'envoie les photos qu'elles veut poster sur Insta. Même si je lui dis non, je pense qu'elle les postera, mais gentiment, elle fait cette démarche. Au final, je me dis qu'elle est avec moi. Les autres n'ont qu'à la regarder et la trouver belle, au final, c'est moi qui dors avec elle tous les soirs."

