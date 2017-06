EXCLU – Julien Castaldi, 41 kg perdus: Déterminé à mincir, il a fini à l'hôpital

Vendredi 16 juin, Julien Castaldi célébrera la 300e du Mad Mag sur NRJ12 avec Ayem Nour et son équipe. À cette occasion, le chroniqueur de 20 ans a accordé un entretien exclusif à Purepeople.com. Ainsi, il a révélé qu'il y aurait "des surprises" et des chanteurs connus sur le plateau de NRJ12.

Après avoir évoqué cette émission spéciale, le fils de Benjamin Castaldi est revenu sur son incroyable perte de poids. Pour rappel, il avait révélé s'être délesté de plus de 40 kilos en un an et demi.

"En fait, il n'y a pas de secret, on mange sain, mais il faut se faire plaisir, nous a-t-il confié. Surtout, le sport, j'en ai fait beaucoup beaucoup." Et, déterminé à perdre du poids, Julien Castaldi s'est donné à fond, au point de faire "craquer des parois abdominales"... "J'ai trop forcé, j'étais trop jeune. J'étais en pleine croissance. J'avais une éventration, c'est le terme qu'on utilise quand on ouvre les parois abdominales", a-t-il expliqué.

Et si le chroniqueur d'Ayem Nour en est arrivé au point de subir une opération, c'est aussi parce qu'il a passé quelque temps en internat militaire. "On était en costume, j'avais 12 heures de sport par semaine, je faisais de la boxe et du rugby", nous a-t-il précisé.

Dans la foulée, le beau brun est revenu sur ce qui l'avait motivé à se prendre en main. Lorsqu'il était âgé de 16 ans, une jeune fille lui avait alors mis un râteau, indiquant qu'elle aurait pu être intéressée s'il avait "25 kilos de moins".

Depuis, le frère de Simon Castaldi affiche une silhouette athlétique et n'a plus de souci à se faire côté coeur. En effet, ces derniers mois, il a été en couple avec Ludivine Birker, ex-candidate des Princes de l'amour 4. Aujourd'hui célibataire, il s'affiche de plus en plus proche d'Anissa – qui a participé aux Anges de la télé-réalité 9.

