EXCLU - Julien Castaldi pistonné par son père ? Il met les choses au clair...

Vendredi 16 juin, le Mad Mag fêtera sa 300e émission. Pour l'occasion, Ayem et ses chroniqueurs recevront la visite de l'acteur Kunal Nayyar, qui joue le rôle de Raj dans la série The Big Bang Theory. Durant 70 minutes, l'animatrice de NRJ12 sera alors entourée de ses chroniqueurs phares à l'instar d'Aymeric Bonnery, Benoît Dubois, Emilie Picch ou encore Julien Castaldi.

La jeune recrue du Mad Mag nous a fait des confidences exclusives sur cette émission spéciale, mais pas seulement. En effet, le fils de Benjamin Castaldi a également évoqué son arrivée sur la chaîne, sa relation avec son père et les critiques dont il a été la cible.

Le 16 juin NRJ12 fête la 300e du Mad Mag avec un acteur de la série The Big Bang Theory. Pouvez-vous nous en dire plus ?

"Il y aura aussi d'autres invités, des chanteurs... Elle va être super cette 300e, je suis très content d'y avoir participé. Franchement, ça va être très sympathique, mais je ne peux pas trop en parler. Il y aura plein de surprises, des chanteurs et interprètes que tout le monde connaît. On va bien s'amuser. Mais je ne peux pas trop trop en parler sinon je vais me faire taper sur les doigts."

Comment vous entendez-vous avec l'équipe du Mad Mag ?

"Je me suis entendu tout de suite avec tout le monde. Aymeric et Ayem ont été les pionniers de mon entrée dans le Mad Mag. Après, je me suis aussi très bien entendu avec Benoît qui est un garçon adorable, Emilie Picch qui est une fille extraordinaire. Kastros est celui avec qui j'ai le plus de complicité il a plus le rôle du meilleur ami. Aymeric est un peu un grand frère pour moi. Donc tout le monde a très vite pris sa place, j'ai été très bien accueilli, intégré. Je les en remercie et je ne les en remercierai jamais assez d'ailleurs. Je suis rentré dans le grand bain."

Votre envie de faire de la télévision vous vient-elle de votre père ?

"C'est vrai que je suis assez proche du trajet de mon père. Mais j'ai commencé plus jeune que lui. Il avait 23 ou 24 ans lors de sa première télé, moi j'en ai 20. NRJ12 m'a donné ma chance il y a trois mois, j'ai saisi cette opportunité et je ne compte pas m'arrêter là."

Certains ont parlé de piston qu'avez-vous à répondre ?

"J'ai fait des études, à la majorité j'ai travaillé chez Quick. J'ai eu un parcours tout à fait normal, je n'ai pas demandé à mon père de me faire entrer chez NRJ, c'est NRJ qui est venu me chercher. NRJ m'a demandé, ils trouvaient mon profil intéressant, j'ai fait des essais..."

Est-ce difficile d'avoir un père célèbre ?

"Plus jeune c'était plus compliqué oui. Notamment à cause des "t'es qu'un fils de". En plus, j'étais plutôt en surpoids lorsque j'étais jeune. J'ai cumulé pas mal de tares tôt donc ça m'a forgé une carapace. Aujourd'hui j'ai plus de recul sur les choses qu'un mec de mon âge. Je dis donc merci à la vie de m'avoir permis de me forger une carapace plus tôt.

En revanche, ce qui est bien quand on a un papa qui est connu, c'est qu'on est briefé depuis qu'on est né. Du coup, je peux dire qu'à 20 ans les insultes ont beaucoup moins d'impact que quand j'en avais 15 par exemple. Tout ce qui est message de rage, de hargne et tous les sujets non propices à un environnement sain ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que j'ai appris à passer complètement par-dessus ce genre de réflexion malsaine et inutile parce qu'au final je n'y peux rien. Ce n'est pas parce que ton père est boulanger que tu seras boulanger. J'ai voulu faire comme mon père, je suis fier de ce que je fais et j'espère le rendre fier tout au long de ma carrière."

Votre père vous a-t-il donné des conseils ?

"Il m'a donné quelques conseils étant donné que je souhaite faire une carrière de journaliste et d'animateur – Julien Castaldi a d'ailleurs fait des études en journalisme et production. En plus des conseils sur ma tenue, ma gestuelle et ma position, il m'a conseillé des choses que j'ai tout de suite appliquées. Comme éviter de trop parler de soi, prendre du recul quand on reçoit une information. Enfin voilà quoi, comme dit Cyril Hanouna 'la télé c'est que de la télé', et il faut bien le comprendre."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.