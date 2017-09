EXCLU – Kevin Guedj en froid avec Adixia : Ses révélations !

Terminé le temps où Kevin Guedj et Adixia étaient proches. Lors de son interview exclusive pour Purepeople, le petit ami de Carla Moreau a admis qu'ils étaient en froid à cause de "quelques incompréhensions" : "Il va se passer plein de choses. C'est vrai qu'à la base on était très amis avec Paga et Adixia. On était tout le temps ensemble, avec Julien et Manon aussi. Mais là-bas [lors du tournage des Marseillais VS Le reste du monde 2, ndlr], on a eu quelques discordances qui ont conduit à quelques incompréhensions."

S'il n'en a pas dit plus, Kevin a tenu à souligner qu'il n'avait en aucun cas tenté de la pousser dans les bras de Darko au moment où elle était encore en couple avec Paga, comme elle l'avait confié lors d'une interview accordée à Sam Zirah : "Ce n'était pas une question de la pousser. Paga est mon ami. Darko venait d'arriver et ça nous faisait rire qu'il aille draguer Adixia. Adixia aime bien plaire mais je ne pense pas qu'elle serait allée plus loin. C'était juste pour la taquiner. Donc c'est dommage si elle l'a mal pris."

Espérons que ces deux-là finiront par se réconcilier.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.