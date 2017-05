EXCLU : Kim Glow frappée par Vincent Queijo ? Les doutes de Fabrice Sopoglian

La saison 9 des Anges de la télé-réalité a été riche en rebondissements. Outre les clashs et amourettes des candidats, le départ de Kim Glow a fait jaser. Pour rappel, la jolie brune au fessier rebondi avait quitté la villa au plus mal. Sur Twitter, elle avait alors balancé les dessous de son aventure.

Ainsi, Kim avait assuré que "plusieurs candidats se sont acharnés" sur elle. "En se liguant contre moi, et en profitant de ma faiblesse suite à ma rupture, ils ont rudement mis mes nerfs à l'épreuve jusqu'à me faire craquer psychologiquement, avait-elle précisé. Leur plan machiavélique a fonctionné (...) j'ai préféré prendre la décision de quitter l'émission pour ma santé car ils m'ont épuisée totalement."

Dans la foulée, la chérie de Sylvain Potard aurait assuré être tombée en dépression, et avoir été frappée par Vincent Queijo. Des accusations graves qui avaient déjà été démenties par certains candidats des Anges 9, à l'instar de Milla Jasmine.

Je n'y crois pas personnellement à son histoire

Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, Fabrice Sopoglian, parrain des Anges 9, est revenu sur l'aventure de Kim, qui a tenté sa chance comme chanteuse à Miami, estimant qu'elle avait "Déjà, elle a gâché son enjeu professionnel. Je l'ai fait venir à Los Angeles, je l'ai mise avec le meilleur photographe qui fait les plus grandes stars américaines comme Tom Cruise ou Cameron Diaz. On lui a donné des moyens artistiquement énormes..", a-t-il déploré.

Et de poursuivre sur le départ de Kim : "Quand elle est revenue de Los Angeles, elle s'est sentie agressée, elle a décidé de partir. Or, moi, en découvrant les images comme les téléspectateurs, sur le premier mois, elle fait subir pas mal de choses aux Anges d'après ce qu'on voit, non ? Elle est dure avec ses mots, elle est dure avec son comportement. Elle n'a pas l'air d'être fragile dans ses disputes, ni fragile mentalement."

"Je pense qu'elle part parce qu'à un moment donné des gens n'ont plus envie d'être amis avec elle, c'est mon analyse personnelle. Maintenant, péter un câble, c'est possible aussi. Mais elle me paraissait forte au démarrage et au vu de ses rapports de force, péter un câble comme ça juste sur quelques disputes...", a ajouté Fabrice Sopoglian.

Enfin, concernant les accusation de Kim, qui assure avoir été violentée par Vincent Queijo, le parrain des Anges 9 est catégorique : "Personne ne tape. Et si jamais quelqu'un lève la main hors antenne ou durant l'émission, il est exclu. Ils peuvent se disputer, s'insulter mais à partir du moment où ils se battent ils sont exclus et ils le savent c'est dans leur contrat. Donc je n'y crois pas personnellement à son histoire."

Tous les jours, j'ai un bilan de ce qu'il se passe dans la villa

Bien qu'il ne soit pas toujours présent dans la villa, Fabrice Sopoglian est quotidiennement tenu au courant du quotidien des candidats. "Tous les jours, je fais un rendez-vous de production avec toute l'équipe et j'ai un bilan de ce qu'il se passe quand je ne suis pas là physiquement, a-t-il expliqué. Mais sur toutes les 'disputes' qui ne me concernent pas et qui ne concernent pas les rendez-vous professionnels, il se peut qu'à un certain moment la production ne m'en parle pas."

Pour information, en plus de son rôle de parrain des Anges 9, le producteur enchaîne les projets. Ainsi, il prépare la sortie de Vif, the movie, un documentaire sur Christian Audigier, et en tourne un autre sur la vie de l'acteur Michael Madsen . Au mois d'août, il tournera une télé-réalité à Las Vegas, autour de la boxe, et avec Mike Tyson. Enfin, il pourrait bien débarquer à l'animation d'un programme comme Pascal, le grand frère, sur NRJ12 !

