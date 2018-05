EXCLU – Koh-Lanta : Vol, mangues mangées en cachette... La vérité enfin dévoilée

Avant d'être éliminée lors du dernier conseil de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), Nathalie a été accusée d'avoir mangé des mangues en cachette. La candidate allait, seule, chercher à manger et, sur la route, ses camarades ont trouvé des mangues entamées. Pour Purepeople.com, elle fait la lumière sur cette affaire.

Nathalie nie avoir mangé quoi que ce soit en cachette ! D'ailleurs, lorsqu'elle apprend par Cassandre que les aventuriers la soupçonnent, elle s'agace. "Je me mets hors de moi, je lui ai dit que j'aurais vraiment dû manger en cachette car s'ils avaient bougé leur cul et qu'ils m'avaient accompagnée en forêt à chaque fois que j'y passais deux heures pour rapporter de la nourriture, ils auraient vu où était l'arbre à mangues !", lance-t-elle.

Et de poursuivre : "Le pire, c'est que je ramenais même les mangues qui avaient été mangées par les fourmis. On les nettoyait et on les mangeait. Donc ces accusations étaient clairement ridicules !" Mais Nathalie estime avoir été victime d'une stratégie de groupe. "Quand on a une tête de turc, on l'accuse de tout", déplore-t-elle.

Elle n'a d'ailleurs pas été la seule à être accusée d'un tel acte. Peu après, Candice a été soupçonnée de voler de la nourriture. "Elle n'a jamais volé quoi que ce soit, assure Nathalie. Ça les arrangeait d'avoir des faits à reprocher à quelqu'un pour avoir une tête sur laquelle tirer au prochain conseil."

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.