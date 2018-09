Exclu - Laurie Cholewa : "Le cancer du pancréas, c'est anxiogène"

Lundi 1er octobre 2018, l'Olympia, à Paris, accueillera la 7e édition du concert caritatif Leurs Voix pour l'Espoir. Un show dont les bénéfices sont reversés à Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique. Laurie Cholewa, qui présentera cette soirée, en dit plus.

Sur Twitter, l'animatrice de 37 ans avait fait part de son incompréhension concernant le manque de soutien de certains médias dans la visibilité apportée à la cause qu'elle défend. Elle s'en explique. "Les combats comme le mien, et les causes, ne peuvent fonctionner que si les médias relaient l'info et que si c'est un succès. C'est vrai que, chaque année, c'est toujours un peu contrariant car il y a ceux qui jouent le jeu et ceux qu'on a du mal à atteindre. Et quand on doit sur-sollicité les gens, qu'on a l'impression de leur demander une faveur, par moments c'est vrai que c'est démoralisant", dit-elle. La jeune femme dit comprendre d'où vient le problème. "J'ai conscience qu'il y a énormément de causes importantes, tout le monde ne peut pas soutenir toutes les causes mais je trouve que cela on n'en parle pas assez. C'est vraiment un cancer qui gagne de plus en plus de terrain. Sur le cancer du pancréas, y'a quasiment rien qui est fait. Alors, c'est vrai que c'est anxiogène parce que c'est un cancer qui ne se soigne pas bien mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la politique de l'autruche", ajoute-t-elle.

Heureusement, l'animatrice de Tchi Tcha sur Canal+ peut compter sur des fidèles comme Julie Zenatti ou Vianney. Côté artistes, Laurie Cholewa a quelques noms en tête qu'elle aimerait bien voir sur la prochaine affiche à l'instar de Michel Sardou, Calogero ou encore Eddy Mitchell. Cette année, elle avait des vues sur Eddy de Pretto "mais il n'était pas dispo". L'animatrice, qui attend un heureux événement, peut aussi compter sur l'aide de ses proches à commencer par son mari Greg. "Tous mes proches me soutiennent, ils mettent vraiment la main à la patte et ça fait plaisir parce que mine de rien ça fait sept ans et ça ne s'essouffle pas", dit-elle. Ils sont là en backstage et font ce qu'ils peuvent "car ce n'est pas leur métier".

La billetterie pour le concert est disponible sur le site de l'Olympia.

