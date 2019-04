Exclu - Léa Djadja parfois qualifiée de "femme de" : "Ça m'énerve un peu"

Actuellement, Léa Djadja est dans l'émission de M6 Incroyables Transformations (M6). Bien qu'elle soit maquilleuse, la jeune femme pense que, parfois, il vaut mieux être la plus naturelle possible. "Ça me vénère d'être parfaitement maquillée à chaque fois. Je pense qu'avec des petites astuces on peut être très jolie sans se barbouiller tout le visage. Ça m'arrive souvent de sortir au naturel et, grâce à quelques petites techniques, je peux cacher juste mes cernes ou quelques imperfections. Ça ne sert à rien d'en rajouter s'il n'y a pas besoin", nous a-t-elle confié, dans le cadre de notre interview VNR.

L'acolyte de Nicolas Waldorf et Charla Carter pointe aussi du doigt les personnes qui se permettent de critiquer les autres sur leur physique...

"Ça me vénère un peu qu'on me qualifie de 'femme de', mais en même temps, je suis très fière d'être la 'femme de', confie ensuite l'épouse de Black M avant de s'en prendre à ceux qui tentent de prendre secrètement son fils [âgé de 7 ans et dont on ne connaît pas le prénom, NDLR] en photo, Ça me vénère les gens qui veulent prendre secrètement mon fils en photo et j'arrive à leur faire comprendre avec beaucoup de politesse."

