EXCLU - Loana, 40 kilos en moins : "J'avais perdu l'envie d'être femme"

La Villa des coeurs brisés 4 reviendra sur nos écrans le 17 décembre prochain sur TFX. Lundi 3 décembre 2018, le casting du programme s'est retrouvé dans les locaux de TF1 pour la soirée de lancement de l'émission. Loana, y était présente. Purepeople.com l'a donc interviewée et la star du Loft a accepté d'évoquer sa perte de poids suite à une sleeve gastrectomie.

"Mon opération a eu lieu en novembre 2016. Je faisais 112 kilos. Lors de ma dernière pesée je faisais 82 kilos. Donc voilà, j'ai perdu 40 kilos", nous confie-t-elle. Et ce nouveau corps enchante la star de 41 ans : "Je revis. Je me retrouve femme, je remets des talons et je me remaquille. J'avais perdu tout ça. J'avais perdu ma féminité et l'envie d'être femme."

Consciente d'être un modèle pour de nombreux téléspectateurs, Loana a également souhaité les mettre en garde. La sleeve gastrectomie, opération qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac, n'est en effet pas anodine pour leur corps. Elle prévient : "Je tiens à dire que cette opération n'est pas un caprice parce que j'avais trois ou quatre kilos à enlever. Il y en a beaucoup qui veulent le faire juste pour ça. Moi j'avais 40 kilos à perdre. C'est une opération à ne pas prendre à la légère, ce n'est pas un caprice de star de vouloir le faire. Et il y a quand même pas mal de contraintes à faire cette opération. Après, ça vaut tout l'or du monde."

