EXCLU – Loana, les contraintes de son opération : "On a des vertiges"

En novembre 2016, Loana a subi une sleeve gastrectomie, opération qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac. Elle est ainsi passée de 112 à 82 kilos et revit depuis. La gagnante du premier Loft Story (2001, sur M6) met toutefois en garde les personnes qui souhaitent suivre ses pas.

"C'est une opération à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas un caprice de star. Il y a pas mal de contraintes. On doit prendre des compléments alimentaires tous les jours et des médicaments pour l'estomac, nous a confié Loana. Les compléments, c'est obligatoire. On mange tellement peu qu'on a des vertiges. On s'y habitue, c'est un nouveau rythme de vie. Je suis vite rassasiée mais le problème, c'est que mon corps a besoin de plus."

La belle blonde de 41 ans – que l'on retrouvera prochainement dans La Villa des coeurs brisés 4 sur TFX – ne regrette toutefois pas de s'être fait opérée. Depuis, elle est mieux dans son corps et n'hésite donc plus à dévoiler sa silhouette : "Je revis. Je me retrouve femme, je remets des talons et je me remaquille. J'avais perdu tout ça. J'avais perdu ma féminité et l'envie d'être femme. (...) Ça vaut tout l'or du monde."

