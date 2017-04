EXCLU – Luna (Les Anges 9) : Chirurgie, insultes, single... Elle se confie !

Lundi 3 avril 2017 sortait le premier single de Luna en featuring avec Iyaz : Run This Town. À cette occasion, la candidate des Anges 9 (NRJ12) s'est confiée en exclusivité à Purepeople sur son aventure et son projet professionnel.

Aussi a-t-on appris qu'au départ, elle appréhendait quelque peu de participer à l'aventure. Mais son angoisse s'est rapidement dissipée : "On pense que je suis discrète mais ce n'est pas le cas. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui ne va pas dire tout ce qui me passe par la tête. Du coup, j'ai eu peur au début mais ça s'est bien passé. Et je pense que le fait d'être un peu différente a plu aux candidats. Ils m'ont pris sous leur aile."

Anissa a dit que j'étais une petite p**e

Si l'ex-candidate de The Voice (TF1) a dans un premier temps mal vécu les nombreuses disputes survenues à la villa, elle a rapidement relativisé en se disant qu'elle n'était pas au coeur des histoires et que son projet professionnel primait : "J'ai pensé à quitter l'aventure. Mais je suis restée jusqu'à la fin car, professionnellement, ça pouvait beaucoup m'apporter."

Elle n'a néanmoins toujours pas digéré l'attitude d'Anissa à son égard. Pour rappel, Luna était très proche de la belle brune en début d'aventure. Mais leurs rapports ont changé après qu'Anissa l'a prise de haut : "J'ai été longtemps là pour elle. Elle pleurait dans mes bras et j'essayais de la défendre auprès des autres habitants. Elle n'avait que moi comme amie mais à un moment donné, elle me prenait pour une merde, me parlait mal et osait m'insulter par moment. Elle m'a dit que j'étais une petite p***e et que je cachais bien mon jeu. Que j'avais l'air d'une enfant alors que j'étais pire que toute la villa réunie."

Son projet professionnel

Anissa a heureusement vite quitté la villa. Luna a donc pu se concentrer à 100% sur son projet professionnel. Elle a eu la chance d'enregistrer le titre Run This Town. Une chanson bien loin de son univers musical : "La première fois que je l'ai entendue, elle m'a plu. Mais ce n'est pas du tout le genre de chanson que j'ai l'habitude de chanter. C'est très commercial et estival donc, comme je fais beaucoup de jazz, je me suis demandé si j'allais réussir." Avec beaucoup de travail, Luna a fini par totalement se l'approprier et ne le regrette pas. D'autant plus que sa collaboration avec le chanteur américain Iyaz s'est divinement bien déroulée.

Elle espère donc connaître autant de succès que certains chanteurs des saisons précédentes des Anges dont elle a suivi les parcours : "J'ai aimé le parcours de chacun parce qu'ils étaient tous différents. Ils ont tous leur univers. Peut-être que Nehuda a un parcours désastreux dans l'aventure, mais elle a fait une super musique et elle chante très bien. Barbara, Alban et Maude aussi ont eu un beau parcours. J'espère faire aussi bien qu'eux." Pour le moment, c'est bien parti puisqu'elle est déjà numéro 1 des ventes sur Itunes et Amazon avec son single.

Ce qu'elle a moins apprécié ? Le petit tacle de Myriam Abel lors de son récent passage dans le Mad Mag. "Moi, j'ai fait la saison 3 avec des vrais chanteurs, des vraies voix" a confié la candidate de la saison 4. La réponse de Luna ? "Je n'ai rien à lui répondre à part qu'elle verra par elle-même que, selon moi, elle se trompe. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, si elle n'aime pas, c'est son problème. Un peu d'humilité ne ferait pas trop de mal."

Confidences sur la chirurgie

Pour finir, Luna s'est confiée sur la chirurgie esthétique. L'occasion d'apprendre qu'elle y a déjà eu recours et qu'elle pourrait envisager de repasser sur le billard : "J'ai déjà fait de la chirurgie quand j'étais petite. Je me suis fait recoller les oreilles. Sinon, depuis que je suis petite avec ma meilleure amie, on voudrait se faire limer l'arête du nez parce qu'elle n'est pas très droite. Je le ferais peut-être l'année prochaine, ou jamais."

