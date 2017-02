EXCLU – M. Pokora dans À l'état sauvage: Le curieux objet qu'il voulait emporter

Il y a plusieurs mois, M. Pokora est parti au Sri Lanka afin de vivre une aventure inoubliable. Comme Michaël Youn en Namibie, le chanteur de 31 ans a dépassé ses limites aux côtés de l'aventurier Mike Horn dans À l'état sauvage. Le défi a été physique puisque le duo a, en cinq jours et quatre nuits, marché 50 kilomètres, grimpé des falaises et nagé, le tout par des températures dépassant les 30 degrés, mais il a aussi et surtout été psychologique.

Comme on peut le voir dans cet extrait dévoilé en exclusivité, l'artiste a vite compris qu'il devait sortir de sa zone de confort. Lui qui a préparé seul son sac de voyage a eu la surprise de découvrir que Mike Horn en avait préparé un autre pour lui, lui demandant de n'emporter qu'un seul et unique effet personnel. Caleçons, chaussettes, déodorant ? Non, M. Pokora leur a d'abord plutôt préféré les lingettes !

"C'est pour les fesses des bébés ! Jamais je n'ai eu ça dans ma vie", s'est alors exclamé, hilare, le détenteur du record de la traversée du Groenland en quinze jours. Et de poursuivre : "Moi, je veux sentir comme la jungle parce que dès qu'il y a une odeur un peu artificielle, ça attire." L'argument a fait mouche : celui qui vient de sortir un album de reprises de chansons de Claude François a finalement gardé avec lui un autre objet que vous découvrirez dans notre player video.

Ce voyage a en tout cas métamorphosé M. Pokora, lors de la conférence de presse du programme, il ne l'avait d'ailleurs pas caché. "Un pas après l'autre, c'est ce que je transmettrai à mes enfants", avait-il même déclaré.

À l'état sauvage avec M. Pokora. Le 6 février à 21h sur M6.