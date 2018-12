EXCLU – Maëva Coucke célibataire : "Miss France a juste accéléré la chose"

Sa vie a été scrutée à la loupe après qu'elle a été élue Miss France 2018, le 16 décembre 2017, à Châteauroux. Nous avons donc notamment appris qu'elle avait une soeur jumelle prénommée Alizée ou qu'elle était en couple avec un mystérieux jeune homme. Leur histoire d'amour n'a malheureusement pas duré comme l'avait dévoilé Maëva Coucke en août dernier, à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

Mais selon elle, cela n'a rien à voir avec la soi-disant malédiction qui frappe les reines de beauté en couple lors de leur sacre. "Je ne pense pas que c'est ma notoriété qui a mis fin à cette histoire. Je pense juste que c'est peut-être le changement. Il y a énormément de changement dans la vie d'une Miss et par conséquent dans la vie de son petit ami. Je pense que c'est possible de rester en couple pendant son année de Miss. Après, c'est juste un accélérateur de vie, ça a juste accéléré la chose. Si on avait été faits pour être ensemble, aujourd'hui, on serait encore ensemble", nous a confié la jeune femme de 24 ans, raisonnable.

