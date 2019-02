EXCLU – Maïline (Le Sens de l'effort) prête à tout plaquer : Ce qui l'a retenue

Parmi les 22 décrocheurs du Sens de l'effort, nouveau docu-réalité de M6, Maïline s'est livrée à Purepeople.com. La jeune femme de 19 ans évoque son parcours et raconte surtout son expérience de stagiaire auprès de Marius, déjà vu dans Garde à vous.

Comment êtes vous devenue une "décrocheuse" ?

J'avais perdu toute ma motivation et je n'avais envie de rien. J'étais bien dans mon confort. Je voulais sortir avec mes copines, faire ma vie et rien de plus.

Comment avez-vous réagi en découvrant le camp du stage ?

Au départ je pensais qu'on allait juste vivre en communauté avec des jeunes dans le même cas que nous, mais rien de plus. Je pensais qu'il y aurait des gens pour nous aider dans notre parcours scolaire, notre orientation. Mais quand j'ai vu qu'on allait être vraiment encadrés, qu'on allait faire beaucoup de sport surtout, j'ai voulu partir. Je me suis demandé ce que je foutais là. J'étais au bout de ma vie pour tout dire.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur place ?

C'était un tout. C'est vrai que pour moi qui suis une très grosse dormeuse, me réveiller tôt, ce n'était pas facile. Mais au-delà du sommeil, les épreuves n'étaient pas faciles. Je ne suis pas du tout, du tout sportive. On peut même dire que le sport et moi, ça fait deux.

Vous avez souhaité partir, puis vous êtes revenue sur votre décision. Pourquoi ?

Déjà, à chaque épreuve réussie, je me sentais un peu plus fière de moi. Et au moment où j'ai voulu partir, j'ai eu une discussion avec Marius, il a su me retenir. Et puis avec les autres, il y avait une certaine solidarité, on se donnait du courage entre nous. Ça a aidé. Évidemment aussi j'ai repensé à tout ce que m'avait dit ma mère.

Que retenez-vous du stage ?

Je retiens qu'il faut se donner des objectifs dans la vie, ce que je n'avais pas avant. J'ai aussi appris à avoir confiance en moi. Au moment des épreuves sportives, je me sentais incapable d'y arriver, je pensais que je me taperais l'affiche. Finalement, je me suis rendu compte que je pouvais le faire et qu'il n'y avait pas de raison de douter.

Avez-vous gardé contact avec Marius ?

Je n'ai pas gardé contact avec lui. Mais c'est un homme que je respecte beaucoup. Je l'ai croisé aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir de le revoir.

Rendez-vous tous les mardis dès 21h sur M6 afin de suivre Le Sens de l'effort.