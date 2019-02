EXCLU – Majda Sakho à la Fashion Week de Paris : "Mamadou est très présent"

Le 25 février 2019, Madja Sakho nous a donné rendez-vous au showroom Xavier Lavergne, dans le 2e arrondissement de Paris, pour découvrir la deuxième collection de sa marque MSKH (pour Mixity, Soul, Kids, Hope) dédiée aux pulls en cachemire.

L'épouse du footballeur Mamadou Sakho, mère de ses trois enfants (Aïda, 5 ans, Sienna, 2 ans, et un fils, Tidiane, qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire), a pensé 31 modèles, conçus à Paris, fabriqués en Mongolie. Des créations flamboyantes et haut de gamme inspirées de ses origines marocaines et de celles de son époux, originaire du Sénégal. Safran, hibiscus, terre de Sienne, gris nuage rappellent ainsi le ciel et la terre de l'Afrique, les pigments les plus intenses de l'Atlas comme les paysages du Sénégal.

Une partie des ventes de ces nouvelles créations sera reversée à son association AMSAK – Agir pour les autres qu'elle a cofondée avec son époux il y a huit ans et qui vient en aide aux enfants en difficulté dans le monde et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Majda Sakho a accepté de nous en dire plus sur cette nouvelle collection et sur son parcours. Sous le regard très amoureux et bienveillant de son mari, "impliqué dans chaque étape du process", "très présent, parfois trop", et avec le soutien de plusieurs personnalités dont la star du PSG Kylian Mbappé et le chanteur Kendji Girac.

