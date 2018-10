EXCLU – Marc-Olivier Fogiel : "Matthieu Delormeau est comme mon frère"

Ce mercredi 10 octobre 2018, Marc-Olivier Fogiel était l'invité de Purepeople.com pour un live Facebook plein de confidences. En pleine promotion pour son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille, le journaliste de 49 ans s'est longuement étendu sur le sujet de la gestation pour autrui (GPA), une pratique encore illégale en France dont il a usé pour accueillir ses deux filles, Mila et Lily, âgées de 7 et 5 ans, avec son compagnon François Roelants.

Mais ce n'est pas tout. Marc-Olivier Fogiel a accepté de répondre à nos indiscrétions en se prêtant au jeu de "l'interview vénère" au cours de laquelle il avait pour mission d'évoquer ses relations, parfois conflictuelles, avec d'autres personnalités bien connues du PAF.

Concernant Matthieu Delormeau, Marc'O n'a pas eu besoin de se "vénère" justement puisqu'il n'avait que de bonnes choses à dire sur son ancien collègue à l'époque de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde : "Dans la vie, c'est une crème, c'est quelqu'un que j'aime profondément, c'est comme mon frère en fait."

Toutefois, le papa gaga de Mila et Lily lui a reproché son manque de naturel à l'écran, seul véritable défaut de son cher ami qui officie en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8) : "À l'antenne, il surjoue des choses mais il le sait parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus intelligent qu'il ne veut bien le montrer à la télévision. Donc il y a un deuxième degré sur ce qu'il fait, explique-t-il avant de conclure sur une bonne note. Mais c'est quelqu'un qui est présent à tous les instants et qui est un mec super." Voilà des mots touchants qui devraient faire plaisir au principal intéressé.

