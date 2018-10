Exclu - Marianne James : "C'est compliqué d'être obèse, je n'ai plus le choix"

Alors qu'elle s'apprête à faire rire petits et grands en donnant vie à Tatie Jambon sur scène, nous sommes allés à la rencontre de Marianne James. L'occasion de la soumettre à notre "Quand tu tapes", petit jeu dans lequel elle commente les recherches Google lui étant associées. Toujours aussi honnête et bienveillante, la chanteuse a répondu sans filtre à la question de son poids.

Celle qui a récemment évoqué son anorexie lorsqu'elle était enfant a commenté son poids en toute sincérité : "Si j'avais le choix, je préférerais avoir 50 kilos de moins, nous a-t-elle confié. La vie serait plus douce, ça serait plus simple. C'est compliqué d'être gros, d'être obèse, mais je n'ai plus le choix, je n'arrive plus à les perdre."