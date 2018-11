Exclu - Marianne James dans Tatie Jambon : "Ils m'ont terrorisée les gamins !"

"Le spectacle est un 4x4, il va passer partout !", nous a confié l'interprète de 56 ans. Et c'est vrai qu'il est tout-terrain, ce concert qui parle tout autant aux plus petits qu'à leurs parents. Les joyeuses chansons se succèdent, mariant différents styles de musique tout en douceur et humour piquant, grâce aux traits d'humour bien sentis que les adultes attraperont au vol.

Les Parisiens ont jusqu'au 4 novembre 2018 pour embarquer dans cette "rêve party" puisque Marianne James et ses deux musiciens emmèneront Tatie Jambon en province pour plusieurs dates : le 25 novembre à Vichy, le 12 novembre à Freyming-Merlebach, puis le 16 mars prochain à Bordeaux, avant de finir aux Ulis, le 22 mars.