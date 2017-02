EXCLU – Marine Lorphelin in love de Christophe : "On a trouvé notre équilibre"

Mercredi 8 février, Marine Lorphelin, alias Miss France 2013, était présente dans nos locaux pour répondre aux questions de Purepeople.com. Venue promouvoir son tout nouveau blog santé, l-effervessence.com, la ravissante jeune femme de 23 ans s'est longuement entretenue devant notre caméra pour parler de l'après-Miss France, de ses études de médecine (elle est actuellement en cinquième année à l'université de Lyon) ou encore de sa vie privée.

En couple depuis 2014 avec Christophe, un charmant jeune homme qui réside en Nouvelle-Calédonie, l'ex-reine de beauté a concédé qu'elle était "une grande romantique, un peu fleur bleue" avec son chéri. Malgré la distance qui les sépare, les tourtereaux parviennent à se retrouver régulièrement. Selon elle, les kilomètres ne fragilisent pas leur histoire d'amour, même si elle admet que ce n'est pas "évident" tous les jours.

On a toujours les papillons dans le ventre quand on se retrouve

"Je pense qu'on a trouvé notre équilibre avec mon compagnon. Quand j'ai un petit peu de temps, notamment des vacances scolaires, j'essaie d'y aller un maximum. Lui vient aussi me voir. En fait, ce qui est bien dans ces relations, c'est qu'on ne se lasse pas parce qu'on a toujours les papillons dans le ventre quand on se retrouve. Et lorsqu'on n'est pas ensemble, c'est certes difficile, mais on se concentre vraiment sur notre travail. Du coup, chacun développe son business et sa carrière", a-t-elle confié.

Très heureuse en amour, Marine Lorphelin a également affirmé qu'elle était certaine de fonder – un jour – une grande famille. "Depuis que je suis jeune, je sais que j'aimerais avoir plusieurs enfants. Mais pas pour tout de suite ! (rires) C'est vrai que j'aimerais bien que cela arrive avant mes 30 ans, parce que si j'en veux plusieurs, il ne faut pas commencer trop tard. Et puis, j'ai envie d'avoir un enfant jeune pour en profiter le plus longtemps possible et pour être une maman cool, tendance !", a-t-elle ajouté.

Si elle n'est pas encore prête à avoir un bébé, c'est parce que la pétillante Miss doit évidemment se consacrer à sa future carrière de médecin. Alors qu'elle a récemment réalisé un stage en gynécologie obstétrique, Marine Lorphelin a également expliqué qu'il lui arrivait parfois que les patients la reconnaissent. "Ce sont souvent des jeunes ou des mamans qui ont des filles qui suivent les Miss. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai parfois des patients qui me disent : 'On se connaît.' Ils sont persuadés qu'on s'est déjà vu quelque part mais je préfère rester discrète", conclut-elle malicieusement.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.