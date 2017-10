EXCLU – Martika (Les Marseillais) : Infidélité, Darko "inexistant"... Confidences

Après L'Île des vérités, Le Bachelor (NT1), La Villa des coeurs brisés et Moundir et les apprentis aventuriers 2, Martika a fait son retour sur W9 dans Les Marseillais VS le reste du monde 2. Une expérience qu'elle ne regrette en rien comme elle l'a confié lors de l'interview qu'elle a accordée Purepeople.

Si la jeune femme est restée fidèle à son petit ami Julien Guirado, Kevin Guedj n'a pu s'empêcher de succomber au charme d'Haneia. Carla lui a toutefois pardonné son écart de conduite, une décision que Martika peut comprendre : "Kevin est un jaguar, j'espère qu'il changera un jour. Maintenant, je sais qu'elle l'aime beaucoup et quand on aime une personne, on est prêt à tout pardonner. Mais il ne faut pas trop pardonner non plus..." La belle brune sait de quoi elle parle puisque, par le passé, elle a également été trompée : "C'est un truc que je ne pardonne pas. J'ai déjà pardonné ça dans mon passé et je l'ai regretté. La tromperie, c'est quelque chose que je ne tolère pas."

Heureusement, Julien Guirado se tient à carreau, elle peut donc s'imaginer un avenir avec lui. "On n'habite pas ensemble, donc parfois on ne se voit pas pendant un temps. Ça créé le manque, c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, on est très complémentaires tous les deux", a-t-elle répondu quand on l'a questionné sur le secret de leur vie de couple réussie.

Darko est inexistant

Martika s'est ensuite penchée sur sa relation avec Haneia, une candidate qui n'a pas fait l'unanimité à cause de son fort caractère : "J'ai été proche d'elle parce qu'elle n'a pas eu un très bon accueil et comme j'ai déjà vécu ça dans des précédentes aventures, je l'ai prise sous mon aile. J'ai quand même essayé de la recadrer, de lui donner des conseils. Mais souvent, elle n'en faisait qu'à sa tête. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans notre amitié. Parfois elle en faisait un peu trop. Je ne sais pas si c'était de la comédie ou pas. Je m'en fous."

Et pour finir, elle a expliqué que contrairement à ce qu'avait dit Darko, les candidats des Marseillais vs Le reste du monde ne jouaient pas un rôle et ne faisaient pas tout pour apparaître à l'écran : "Je pense qu'il a voulu faire un petit buzz. On ne l'a pas vu dans le programme, il est inexistant. Je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit."

