EXCLU – Marvyn (Koh-Lanta Fidji) aminci d'1kg par jour : Sa folle perte de poids

Chaque année, les aventuriers de Koh-Lanta (TF1) vivent dans des conditions très rudes. La faim, la fatigue, les épreuves physiques... Beaucoup perdent du poids lors de leur participation à l'émission. C'est le cas de Marvyn, éliminé vendredi 8 septembre 2017. Après avoir quitté le jeu des suites d'une stratégie orchestrée par Mél, le beau gosse se confie en exclusivité à Purepeople sur sa perte de poids.

Bien qu'il ne soit resté que deux semaines à l'antenne, soit six jours aux îles Fidji, Marvyn confie s'être délesté de presque 1 kilo par jour ! "J'ai perdu 5 kilos à peu près, lâche-t-il. Même si on ramenait du poisson, ce n'était vraiment pas assez." Et de poursuivre : "On reprend très vite, et puis même on reprend un peu plus." Toutefois, Marvyn confie avoir quitté l'aventure alors qu'il était "encore bien physiquement et mentalement".

Dans la foulée, le beau brun de l'équipe jaune évoque la difficulté de vie sur le camp. "Je pensais avoir plus de mal par exemple avec les insectes, dont je ne suis pas fan, mais en fait on s'habitue assez rapidement aux conditions de vie, surtout quand on est avec d'autres personnes qui vivent la même chose", avoue alors Marvyn.

Mais celui qui formait un trio avec Théotime et André a tout de même ressenti un certain manque vis-à-vis de ses proches. "J'ai été barman plusieurs saisons à Courchevel, et j'ai été souvent séparé de ma famille. Donc partir plusieurs mois ou plusieurs semaines, ce n'est pas un souci", lance-t-il d'abord. Mais il ajoute : "C'est vraiment le fait de ne plus avoir de contact, vu qu'on n'a plus de téléphone, qui est difficile."

