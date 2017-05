EXCLU - Nikola Lozina et Milla collés-serrés et câlins, leur folle soirée

Nikola Lozina et Milla Jasmine se sont rencontrés lors du tournage des Princes de l'amour 3. Après quelques semaines d'amour, le couple avait finalement rompu. De son côté, le candidat de télé-réalité était tombé sous le charme de Jessica Thivenin, révélée dans Les Marseillais, sur W9. Aujourd'hui, les deux amoureux sont séparés.

Et il n'en fallait pas plus pour que Nikola Lozina s'affiche de plus en plus proche de Milla Jasmine. En effet, il y a quelques jours, les deux candidats de télé-réalité se sont affichés ensemble à la Clinique des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris. Puis, dans la soirée, Milla Jasmine et Nikola Lozina s'étaient retrouvés en boîte de nuit.

Mercredi 10 mai, ils ont de nouveau passé la soirée ensemble comme le prouvent. Les deux ex-amants se sont ainsi retrouvés à La Parisienne, une boîte de nuit de la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nikola Lozina et Milla Jasmine se sont montrés très proches et complices. Les deux candidats de télé-réalité seraient-ils de nouveau en couple ? Affaire à suivre...

Quoi qu'il en soit, ce rapprochement devrait agacer Jessica Thivenin, l'ex-chérie de Nikola Lozina. "Je n'aime pas Milla. Et voir mon ex Nikola avec elle, ça m'énerve", avait-elle déjà déclaré auparavant.