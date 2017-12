EXCLU - Noré (Secret Story 11) métamorphosé pour Kamila : "J'ai perdu 35 kg !"

Jeudi 7 décembre 2017, Noré a gagné Secret Story 11 sur NT1 face aux trois autres finalistes Laura, Barbara et Charlène. Au lendemain de sa nette victoire, le plombier marseillais de 29 ans a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle il est revenu sur les menaces de mort affrontées par sa femme Kamila... mais aussi sur son poids.

L'ex-habitant de la Maison des Secrets a ainsi révélé qu'il avait perdu beaucoup de poids depuis qu'il est avec Kamila, celle qui est sa femme depuis trois ans : "Quand on s'est mis ensemble, je pense que j'avais 30-35 kilos en plus (...) Pour les perdre, j'ai fait du sport, l'amour... Vu que Kamila est super belle, magnifique, il fallait se mettre un peu à niveau." Et d'indiquer sur sa prise de poids à l'intérieur de la Maison des Secrets : "J'ai repris 4 ou 5 kilos pendant Secret Story."

Concernant les critiques qu'il a affronté à cause de son poids, Noré a finalement commenté : "J'en ai toujours eu des critiques, mais après, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !"

Une interview à retrouver en intégralité dans notre player !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.