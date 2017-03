EXCLU – Pascal Soetens prêt à "gérer" Gilles Verdez : "Il est trop en colère"

Quand il n'aide pas les adolescents en difficulté à s'en sortir, Pascal Soetens fait du coaching ! Eh oui, la star du programme S.O.S Ma famille a besoin d'aide (NRJ12) vient d'ouvrir QG Training, une salle de sport atypique qu'il compte bien franchiser puisqu'elle rencontre déjà un franc succès.

Interviewé par nos soins, l'éducateur le plus célèbre de France nous a confié, avec humour, quelle personnalité il aimerait bien recadrer ou donner des leçons de gestion de la colère. Et celui qu'il aimerait aider n'est autre que Gilles Verdez, célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8. "Gilles Verdez je veux le reprendre ! Il est trop en colère ce monsieur. Je voudrais bien le gérer un petit peu", a tout d'abord lancé le sportif de 47 ans.

Mieux, Pascal Soetens invite même le chroniqueur connu pour ses coups de gueule à faire un stage dans sa salle ! "Je lui propose de venir et de tester une séance ici pour qu'il crache un peu tout ce qu'il a dans ses poumons, toute sa rage. J'en ai parlé à Cyril Hanouna et il doit normalement, et je l'espère, faire venir quelqu'un de son équipe. Il avait pensé à Thierry Moreau qui est quelqu'un d'attachant. Moi je préférerais Gilles Verdez", continue-t-il.

Une invitation qui ne demande à présent plus qu'une réponse !

Si Pascal Soetens souhaite "gérer" et "reprendre" Gilles Verdez, cela ne signifie pas qu'il n'apprécie pas le chroniqueur. "Au départ il balançait sur moi et puis finalement, en discutant, il s'est rendu compte que je faisais le même métier que ses parents et que je le faisais différemment c'est tout", a conclu l'éducateur.

Vivement le face à face !

