EXCLU - Pascal Soetens, son fils Loucas médiatisé : "Ça a été violent pour lui"

En janvier dernier, Loucas (19 ans), un des deux fils de Pascal Soetens, célèbre éducateur du programme S.O.S Ma famille a besoin d'aide (NRJ12), a eu un accident de la route heureusement sans gravité.

Afin de remercier les pompiers qui ont aidé son enfant, l'homme de 47 ans avait publié une photo de lui à leurs côtés ce qui a, contrairement à ce qu'il aurait aimé, médiatisé son fils. Interviewé par nos soins, Pascal Soetens a souhaité faire une petite mise au point.

"Je ne ferai plus ce genre de message. Ce tweet c'était juste pour remercier les pompiers. Ce n'était pas pour mettre mon fils en avant. En fait, je suis tombé sur un des pompiers de l'émission [S.O.S Ma famille a besoin d'aide, NDLR], sa fille est fan du programme et il m'a demandé si on pouvait faire un tweet et moi j'ai eu l'idée de le remercier du métier qu'il fait avec ce post", a-t-il déclaré.

Une publication qui "a été beaucoup reprise" ce qui a gêné Loucas. "On en a reparlé, ça a été violent pour lui. Je lui ai expliqué que je ne l'avais pas fait pour le montrer. Et je ne referai plus jamais ça", conclut-il.

Quelques jours après l'accident, l'éducateur le plus connu de France avait déjà tenté de calmer les choses. Sur Instagram il avait publié le message suivant : "Je tiens à vous remercier pour vos messages de soutien, s'il vous plaît merci de ne plus envoyer de message à mon fils. Tout roule, plus de peur que de mal."

