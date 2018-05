EXCLU – Princess Erika dévoile la vérité sur son départ de Camping Paradis !

Pendant six saisons, Princess Erika a incarné le personnage de Rosy dans la série incontournable de TF1 : Camping Paradis. Mais, contre toute attente, elle quitte le show en 2012 (dernière apparition à l'écran en 2013) et l'annonce en personne sur Facebook. De retour aujourd'hui sur le petit écran dans la série Access sur C8, elle s'est confiée sur ce départ...

Avec son habituel franc-parler, si rare chez les stars, Princess Erika ne cache rien de qui s'est tramé autour de son départ. "Eh bah ils m'ont virée, en vrai. Bon, à l'époque, on ne virait pas les récurrents mais maintenant tu vois dans toutes les séries que les récurrents meurent, reviennent parfois... Mais voilà, pour moi, il y a un personnage central qui est Laurent [Ournac, NDLR] et le reste peut changer, bouger, à tout moment. Et je pense qu'ils étaient à un moment de renouveau, qu'ils avaient besoin de nouveaux personnages", nous a-t-elle confié.

Princess Erika, qui a récemment fait remarquer sur Voltage qu'elle était à l'époque la moins payée du casting (1 500 euros par jour de tournage), dit avoir "un peu gueulé" pour obtenir notamment plus de texte. Mais elle indique qu'elle ne refera "plus jamais" une chose pareille : "Quand t'es dans un truc collectif, reste collectif", ajoute-t-elle un peu à regret.

Suite à son interview sur Voltage, où certains ont cru qu'elle parlait de racisme, la star a réagi sur Twitter. "Tout va très bien avec la prod de #CampingParadis J'aime mon métier d'actrice comme celui de musicienne/chanteuse. D'ailleurs, mon nouveau single sort aujourd'hui. Ça s'appelle Délivrée j'adorerais qu'autant d'encre coule à son propos", a-t-elle écrit.