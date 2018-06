EXCLU – Princess Erika, le retour : "Réunir de l'argent, ça prend du temps"

Princess Erika est "délivrée" ! La chanteuse de 54 ans, à qui l'on doit les tubes Faut qu'j'travaille et Trop de bla bla, a sorti un nouveau single porté par un clip réalisé par Anisia Uzeyman. L'artiste s'est confiée sur son absence dans les bacs, en tout cas en solo puisqu'elle a eu d'autres projets collectifs, son titre et ses futurs collaborations pour Purepeople.com.

La chanteuse et comédienne, qui nous a déjà expliqué les raisons de son départ de Camping Paradis, nous a aussi présenté son nouveau titre avec passion et franchise. Si elle a mis du temps avant de revenir en solo avec un nouveau projet sous le bras, explique ainsi Princess Erika, c'est parce qu'elle voulait prendre le temps de faire un disque qui lui plaisait mais aussi parce que, financièrement, ce n'est pas simple. "Ce qui prend du temps, c'est de réunir de l'argent parce que je suis en indépendante. D'avoir les moyens de faire ce que je veux", dit-elle. Et ce qu'elle voulait, c'était notamment utiliser un sample d'un titre de Bob Marley pour "reconstruire une chanson dessus". Ainsi, la star revient au reggae mais n'oublie pas la pop.

Princess Erika espère qu'avec Délivrée elle réussira son come-back dans les charts et, pour la suite, elle prévoit d'ores et déjà diverses collaborations pour son disque...