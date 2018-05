EXCLU - Sarah Fraisou : Pourquoi elle voulait à tout prix perdre du poids !

Surprise ! A la suite du départ de Shanna vendredi dernier, dans Les Anges 10, une nouvelle candidate fera son arrivée à la villa, ce lundi 7 mai 2018. Et quelle candidate ! Il s'agit de Sarah Fraisou, connue pour sa joie de vivre et son tempérament volcanique.

Si la brune pulpeuse a accepté de s'envoler pour Los Angeles, c'est pour un projet bien précis : perdre du poids. "Mon objectif était de perdre 10 kilos. Ce n'est pas que je n'aimais pas mes formes, mais niveau santé, à un moment donné, on se laisse trop aller et au final, on prend encore plus de poids. Il faut faire attention", nous a-t-elle confié dans un premier temps. Et de révéler que depuis qu'elle est en couple avec Sofiane, elle a "pris 12 kilos". Avec l'aide d'une nutritionniste, elle a donc tenté de s'affiner lors du tournage. Une mission réussie si l'on en croit ses photos postées à la fin de l'aventure.

Ses abonnés ont en effet remarqué qu'elle s'était délestée de quelques kilos. Mais ce n'était pas assez pour Sarah Fraisou qui a une fois de plus pris la décision de passer par la case chirurgie esthétique le mois dernier. Elle s'est en effet envolée pour la Tunisie afin de subir "un lifting mammaire avec prothèse et une liposuccion complète ainsi que le double menton". Très vite, la candidate de télé-réalité avait dévoilé le résultat à ses fans.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.