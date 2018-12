EXCLU – Scènes de ménages : Emma et Fabien énervés contre les réseaux sociaux

À l'occasion du prime spécial Noël de Scènes de ménages qui sera diffusé le 19 décembre prochain sur M6, Purepeople.com a rencontre Emma et Fabien, alias Anne-Élisabeth Blateau et David Mora.

Les deux comédiens qui n'ont pas la langue dans leur poche se sont prêtés au jeu de l'interview VNR (vénère). Le principe est simple : on propose un mot à l'invité et il nous dit à quel point cela l'agace.

Les castings, le père Noël, Tic et Tac et Winnie l'ourson, la télé-réalité ou encore les rumeurs sur eux... Anne-Élisabeth Blateau et David Mora ont répondu sans détour et avec beaucoup d'humour. Au cours de cette séquence, on a notamment appris pourquoi celle qui incarne Emma a arrêté de se rendre sur les réseaux sociaux.

