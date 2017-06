EXCLU – Sébastien (Koh-Lanta Cambodge) : "Le geste de Clémentine m'a déçu"

Vendredi 2 juin, Sébastien a été éliminé aux portes de la finale de Koh-Lanta Cambodge. Très doué dans les épreuves, le moniteur d'escalade de 35 ans a finalement effrayé les aventuriers qui ont préféré l'éliminer. Mais, ce qu'il fallait également retenir de cet épisode, c'est une action très critiquée de Clémentine.

Frédéric, gagnant du dernier jeu de confort, a eu la possibilité de choisir lequel des autres aventuriers pourrait aussi passer du temps avec un de ses proches. Si son choix s'est d'abord porté sur Sébastien, l'aventurier a finalement préféré Clémentine qui l'a soudoyé en le protégeant de son double vote. Pour Purepeople.com, Sébastien a accepté de revenir sur ce moment terrible.

Avez-vous vu le signe que Clémentine a adressé à Frédéric afin de le convaincre de la choisir ?

"Je l'ai entraperçu en fait. Je ne l'ai pas vu directement. J'étais sur le côté. J'ai vu qu'elle avait levé le bras mais pas qu'elle avait montré deux doigts. En fait, j'ai pensé qu'elle faisait allusion au double vote mais, honnêtement, j'ai eu du mal à me dire que c'était ça. Cela m'étonnait de la part de Clémentine. En revenant sur le camp, j'en ai parlé avec Vincent et lui avait vu clairement le geste. Il a vu Clémentine dire 'deux votes' et les doutes se sont encore plus installés. J'ai attendu qu'elle revienne pour en savoir plus et il s'est avéré qu'elle avait monnayé ces deux votes pour pouvoir récupérer le confort."

Vous lui en avez voulu ?

"J'étais déçu par ce geste et cette façon dont elle a récupéré ce confort. La déception était d'autant plus grande que c'était un moment pas facile. C'était l'ascenseur émotionnel. La joie de voir ma compagne, la déception de perdre le jeu, puis l'opportunité de passer du temps avec elle, puis finalement non. C'était les montagnes russes."

À sa place, auriez-vous fait la même chose ?

"Honnêtement, je ne pense pas. Après, on ne sait jamais... mais je ne pense pas. À chaque fois qu'il y avait un choix à faire, je suis resté le plus neutre possible. Par exemple, quand Sandro a donné son collier d'immunité ou quand quelqu'un donnait son vote noir, j'essayais toujours ne pas regarder la personne dans les yeux afin qu'elle ne soit pas influencée. Je ne pense pas que j'aurais fait comme Clémentine, même en ayant deux votes ou un collier. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Après, chacun est différent."

