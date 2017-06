EXCLU – Sébastien (Koh-Lanta Cambodge) : Son incroyable perte de poids

Depuis le début de l'aventure Koh-Lanta Cambodge, le physique des candidats a beaucoup évolué. Privés de nourriture et de confort, à chaque épisode, ils s'affichent de plus en plus amincis et fatigués. Si Sandro a perdu 16 kilos, Marjorie 14 kilos, tout comme Corentin, Sébastien s'en sort un peu mieux qu'eux... quoique... Confidences.

Votre métamorphose physique que ce soit au niveau du visage ou du corps est impressionnante, combien de kilos avez-vous perdu ?

"Ça fait peur hein ? (rires). J'ai perdu 11 kilos. En fait, si j'ai les traits aussi tirés dans le dernier épisode c'est parce que j'ai passé toute la dernière journée à chercher le collier d'immunité dans la jungle. J'étais épuisé, rincé, déshydraté. J'ai tout donné pour le trouver car je savais que c'était mon dernier recours pour rester. Je me suis donc donné à corps perdu dans cette recherche mais au moins je n'ai pas de regret."

Depuis votre retour en France en décembre, avez-vous retrouvé votre poids initial ?

"Je suis parti dans cette aventure alors que je n'avais déjà pas beaucoup de gras. J'ai perdu énormément de masse musculaire et refaire de la masse musculaire, c'est beaucoup plus difficile que de refaire du gras. Mais oui, j'ai retrouvé mon poids. Cependant, le ratio gras/muscle n'est pas encore comme il l'était avant de partir. je suis tout de même en pleine forme, il n'y a pas de souci."

Combien de temps vous a-t-il fallu pour retrouver vos forces ?

"Comme j'étais pas mal faible en rentrant, les deux premiers mois ont été compliqués. C'était dur de se remettre à une activité physique intense [Sébastien est moniteur d'escalade, NDLR]. Et puis le corps se souvient qu'il a été privé de façon importante donc dès qu'il peut mettre du gras de côté il ne s'en prive pas !"

Vos enfants vous ont-ils reconnu ?

"Oui mais avec la barbe, ça leur a fait drôle ! Je ne voulais pas la couper en rentrant car je voulais vraiment qu'ils voient la tête que j'avais à la fin de l'aventure même si j'étais déjà un peu remplumé parce que l'on reprend relativement vite du poids. Mais Adèle est venue vers moi en marchant, c'est la première fois que je la voyais vraiment marcher."

