EXCLU – Secret Story 11 : Un candidat surprenant rejoint le Campus !

Dès 23h30, Christophe Beaugrand donnera le coup d'envoi de Secret Story 11 sur TF1. Et c'est à ce moment-là seulement que les téléspectateurs découvriront les visages des nouveaux habitants du Campus des Secrets. À quelques heures du lancement de cette onzième saison du jeu d'enfermement, nous sommes en mesure de vous révéler l'identité d'un candidat surprenant !

Makao a 26 ans, il mesure 2,13 m, pèse 140 kg, chausse du 54 et affiche des coiffures toujours plus stylisées. Un gabarit hors norme qui devrait mettre la puce à l'oreille de ses camarades dans Secret Story 11. En effet, ce grand gaillard a été aperçu à plusieurs reprises à la télévision ces derniers mois, puisqu'il a été le garde du corps du couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron durant la campagne.

Les habitants reconnaîtront-ils celui qui a pendant des semaines et des semaines suivi le couple star ? Nous le saurons très vite !

Pour rappel, Makao n'est pas le premier candidat dont l'identité est révélée avant l'heure. En effet, nous vous présentions en exclusivité Julie, la toute première habitante de la Maison des Secrets. Nos confrères de Télé Loisirs révélaient quant à eux le visage de Charles, beau gosse de la saison, et plus récemment Public indiquait qu'une certaine Lydia, youtubeuse, serait elle aussi de la partie.

Rendez-vous ce soir dès 23h30 sur TF1 pour le lancement de Secret Story, puis quotidiennement dès lundi 4 septembre à 18h30 afin de suivre les aventures des candidats.

