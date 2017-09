EXCLU – Théotime (Koh-Lanta Fidji) moqué : "Je m'en doutais..."

Dès les premiers épisodes de Koh-Lanta Fidji (TF1), Théotime a capté l'attention des téléspectateurs. Si certains l'adorent, d'autres n'apprécient pas tellement sa personnalité. Ainsi, sur les réseaux sociaux, l'aventurier de 23 ans a été victime de nombreuses moqueries. Après son élimination inattendue vendredi 22 septembre 2017, l'ancien membre des Jaunes nous explique qu'il s'attendait déjà à être raillé.

"Je m'en doutais dès le départ", confie-t-il, évoquant son "accent" ou encore son rôle de "rigolo de la bande". "Au début, il y a eu quelques moqueries par rapport à la nage sur le dos", ajoute Théotime.

Je ne peux pas faire l'unanimité

Mais ce gérant de foodtruck dans les Vosges estime avoir fait ses preuves au fil des épisodes. "Je pense que j'ai prouvé que je savais me servir de mes dix doigts par exemple en faisant le feu ou en allant pêcher avec Marvyn, poursuit l'acolyte de Marvyn et André. Et aussi faire preuve d'un minimum de stratégie après mon coup au paradis perdu."

Désormais, Théotime se dit "très content" d'avoir "gagné des points auprès des internautes". D'autant plus que le Vosgien l'assure, il est "resté [lui-même]". "Donc soit on m'aime pour ce que je suis, soit on me déteste. Je ne peux pas faire l'unanimité non plus", conclut-il.

