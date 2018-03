EXCLU – Top Chef : Bientôt une version célébrités avec Caroline Receveur et...

Depuis le 31 janvier dernier, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre Top Chef 2018. Une saison une fois de plus savoureuse. Victor Mercier, Camille Delcroix, Adrien Descouls, Clément Vergeat, Vincent Crepel, Matthew Hegarty et Geoffrey Degros sont toujours en compétition, dans l'espoir de succéder à Jérémie Izarn. Et leurs aventures passionnent toujours les téléspectateurs. Aussi, M6 a pris la décision... de tourner un format spécial célébrités.

En effet, selon nos informations, une spéciale people a déjà été tournée. Un prime qui sera diffusé prochainement, sur M6. Au casting, on retrouvera notamment la future maman Caroline Receveur ou l'ancien sportif David Douillet. De grands noms qui devraient attirer les foules.

Si c'est la première fois que Top Chef décline son format en version people, Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrités en est à sa troisième édition. Actuellement, ce sont le danseur professionnel Chris Marques, la youtubeuse EnjoyPhoenix, l'ancien animateur Julien Lepers, la chanteuse Camille Lou et l'animateur Jérôme Anthony qui sont toujours dans la course.

